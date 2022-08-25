Дело Ройзмана попытались засекретить

Суд отказался рассматривать дело Евгения Ройзмана в закрытых заседаниях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Следователь во время процесса по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана попросила закрыть заседание для прессы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Девушка-следователь попросила закрыть заседание, однако суд отказался делать это», — сообщил корреспондент. Весь процесс будет доступен для прессы.

Евгения Ройзмана доставили в суд 25 августа. Он поблагодарил собравшихся и признался, что хорошо провел время в изоляторе временного содержания, куда его доставили после задержания.

Силовики приехали в квартиру экс-мэра утром 24 августа. Силовики провели обыск дома у бывшего политика, в Фонде Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы. Изъяв часть предметов, Ройзмана отправили на допрос, где, по его словам, он не подписал ни одного документа.