Дело Ройзмана попытались засекретить

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Евгений Ройзман и Дмитрий Головин в Штабе Навального. Екатеринбург, ройзман евгений, портрет
Суд отказался рассматривать дело Евгения Ройзмана в закрытых заседаниях Фото:
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Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана о дискредитации армии

Следователь во время процесса по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана попросила закрыть заседание для прессы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Девушка-следователь попросила закрыть заседание, однако суд отказался делать это», — сообщил корреспондент. Весь процесс будет доступен для прессы.

Евгения Ройзмана доставили в суд 25 августа. Он поблагодарил собравшихся и признался, что хорошо провел время в изоляторе временного содержания, куда его доставили после задержания.

Силовики приехали в квартиру экс-мэра утром 24 августа. Силовики провели обыск дома у бывшего политика, в Фонде Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы. Изъяв часть предметов, Ройзмана отправили на допрос, где, по его словам, он не подписал ни одного документа.

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Следователь во время процесса по делу экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана попросила закрыть заседание для прессы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Девушка-следователь попросила закрыть заседание, однако суд отказался делать это», — сообщил корреспондент. Весь процесс будет доступен для прессы. Евгения Ройзмана доставили в суд 25 августа. Он поблагодарил собравшихся и признался, что хорошо провел время в изоляторе временного содержания, куда его доставили после задержания. Силовики приехали в квартиру экс-мэра утром 24 августа. Силовики провели обыск дома у бывшего политика, в Фонде Ройзмана, а также в музее Невьянской иконы. Изъяв часть предметов, Ройзмана отправили на допрос, где, по его словам, он не подписал ни одного документа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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