Курганских студентов массово переводят в другой вуз

Студенты КГСХА будут учиться в КГУ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты Курганской сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальцева будут продолжать обучение в Курганском государственном университете в связи с реорганизацией вузов. Об этом сообщили в группе КГСХА в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ №753 от 11 августа 2022 года принято решение о реорганизации ФГБОУ ВО „Курганская ГСХА“ в форме присоединения к ФГБОУ ВО „КГУ“. Все формы и условия обучения лиц, поступивших в Курганскую ГСХА, сохраняются и Вы продолжите обучение в КГУ по соответствующей образовательной программе с сохранением всех существующих условий обучения», — говорится в сообщении академии.

Отмечается, что КГСХА гарантирует своим студентам обеспечение непрерывности образовательного процесса. Специалисты будут следить за соблюдением прав и законных интересов учащихся в ходе проведения процедуры реорганизации.

Ранее URA.RU писало, что курганский вуз передадут Минобрнауки за три месяца. Правительство РФ 30 июня распорядилось передать Минобрнауки федеральные бюджетные образовательные учреждения высшего образования, находящиеся в ведении Минсельхоза России. В перечень попала Курганская сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева.