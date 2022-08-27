Ранее артист отменил тур из-за проблем со здоровьем (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Рэпер Элджей после отмены собственного концертного тура по России из-за ухудшения здоровья, назвал новые даты концертов. В своей социальной сети он сообщил, что 14 октября выступит в Екатеринбурге, а 15 октября в Челябинске.

«Список ближайших актуальных выступлений. 14 октября — Екатеринбург. 15 октября — Челябинск», — говорится в сообщении.

Ранее артист отменил тур «Sayonara Боль», потому что заразился COVID-19. Из-за болезни он не смог дописать новый альбом и провести тур. Купленные билеты можно вернуть с 25 августа. Но несмотря на отмену тура, рэпер пообещал вскоре порадовать поклонников новыми песнями.

В феврале 2022 года музыкальный исполнитель Элджей перенес концерты в Челябинске и Екатеринбурге. Причиной переноса стало начало спецоперации на Украине, которая подразумевает денацификацию и демилитаризацию страны. Также стало известно, что рэпер отменил свой концерт в Перми.

Новые даты концертов артиста Скрин: соцсети Элджея