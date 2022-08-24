Элджей отменил концерт в Екатеринбурге из-за проблем со здоровьем. Фото

24 августа 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Несмотря на отмену тура, рэпер пообещал вскоре порадовать поклонников новыми песнями Фото: Алексей Андронов © URA.RU Рэпер Элджей заявил об отмене концертного тура по России из-за ухудшения здоровья, в список городов попали Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Об этом он сообщил своим поклонникам в своей социальной сети. «Мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты», — заявил певец. Также Элджей попросил фанатов беречь себя и ждать новых анонсов. «******* [удивитесь], что мы приготовили, ждать осталось немного. Новая вселенная. Новая история. Новый взгляд. Скоро увидимся», — подытожил рэпер. Билеты можно будет вернуть уже с 25 августа. В феврале 2022 года музыкальный исполнитель Элджей перенес концерты в Челябинске и Екатеринбурге. Причиной переноса стало начало спецоперации на Украине, которая подразумевает денацификацию и демилитаризацию страны. Также стало известно, что рэпер отменил свой концерт в Перми. Фото: социальная сеть рэпера Элджея

Рэпер Элджей заявил об отмене концертного тура по России из-за ухудшения здоровья, в список городов попали Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Об этом он сообщил своим поклонникам в своей социальной сети. «Мы вынуждены отменить тур SAYONARA БОЛЬ. Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированные даты», — заявил певец. Также Элджей попросил фанатов беречь себя и ждать новых анонсов. «******* [удивитесь], что мы приготовили, ждать осталось немного. Новая вселенная. Новая история. Новый взгляд. Скоро увидимся», — подытожил рэпер. Билеты можно будет вернуть уже с 25 августа. В феврале 2022 года музыкальный исполнитель Элджей перенес концерты в Челябинске и Екатеринбурге. Причиной переноса стало начало спецоперации на Украине, которая подразумевает денацификацию и демилитаризацию страны. Также стало известно, что рэпер отменил свой концерт в Перми.