Пермяка осудили за призывы к терроризму в соцсетях

Посты в соцсетях послужили поводом для уголовной статьи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя Пермского края признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в социальных сетях. Об этом сообщают в пермском УФСБ.

«Житель Пермского края разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в целях оказания давления на действующую власть. В отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 310 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд запретил жителю Перми администрировать сайты в интернете из-за публикации материалов с экстремистским содержанием. Также ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.