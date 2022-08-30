30 августа 2022

Пермяка осудили за призывы к терроризму в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Посты в соцсетях послужили поводом для уголовной статьи Фото:

Жителя Пермского края признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в социальных сетях. Об этом сообщают в пермском УФСБ.

«Житель Пермского края разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в целях оказания давления на действующую власть. В отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 310 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд запретил жителю Перми администрировать сайты в интернете из-за публикации материалов с экстремистским содержанием. Также ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.

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Жителя Пермского края признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в социальных сетях. Об этом сообщают в пермском УФСБ. «Житель Пермского края разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в целях оказания давления на действующую власть. В отношении указанного лица было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — сообщили в ведомстве корреспонденту URA.RU. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 310 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что суд запретил жителю Перми администрировать сайты в интернете из-за публикации материалов с экстремистским содержанием. Также ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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