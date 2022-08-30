Пермяки не смогут полететь в Самару, несмотря на госсубсидии

Авиакомпания «Икар» не планирует выполнять прямые рейсы «Пермь-Самара», которые получили одобрение на субсидии от государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Авиакомпания не планирует выполнение рейса по данному маршруту», — сообщили в пресс-службе. Информация о том, что рейс стал субсидируемым была опубликована ранее на сайте Росавиации.
Полетная программа должна была осуществляться с 15 сентября по 31 декабря. Софинансирование перелетов со стороны Пермского края и Самарской области составило бы по 30,5%.
URA.RU сообщало ранее о том, что рейс «Пермь — Минск» попал в список субсидируемых. Открытие перелетов из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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