Пермяки не смогут полететь в Самару, несмотря на госсубсидии

31 августа 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Полетная программа должна была начаться 15 сентября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Икар» не планирует выполнять прямые рейсы «Пермь-Самара», которые получили одобрение на субсидии от государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания не планирует выполнение рейса по данному маршруту», — сообщили в пресс-службе. Информация о том, что рейс стал субсидируемым была опубликована ранее на сайте Росавиации. Полетная программа должна была осуществляться с 15 сентября по 31 декабря. Софинансирование перелетов со стороны Пермского края и Самарской области составило бы по 30,5%. URA.RU сообщало ранее о том, что рейс «Пермь — Минск» попал в список субсидируемых. Открытие перелетов из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Авиакомпания «Икар» не планирует выполнять прямые рейсы «Пермь-Самара», которые получили одобрение на субсидии от государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания не планирует выполнение рейса по данному маршруту», — сообщили в пресс-службе. Информация о том, что рейс стал субсидируемым была опубликована ранее на сайте Росавиации. Полетная программа должна была осуществляться с 15 сентября по 31 декабря. Софинансирование перелетов со стороны Пермского края и Самарской области составило бы по 30,5%. URA.RU сообщало ранее о том, что рейс «Пермь — Минск» попал в список субсидируемых. Открытие перелетов из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.