30 августа 2022

Пермяки не смогут полететь в Самару, несмотря на госсубсидии

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, аэрофлот, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар
Полетная программа должна была начаться 15 сентября Фото:

Авиакомпания «Икар» не планирует выполнять прямые рейсы «Пермь-Самара», которые получили одобрение на субсидии от государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания не планирует выполнение рейса по данному маршруту», — сообщили в пресс-службе. Информация о том, что рейс стал субсидируемым была опубликована ранее на сайте Росавиации.

Полетная программа должна была осуществляться с 15 сентября по 31 декабря. Софинансирование перелетов со стороны Пермского края и Самарской области составило бы по 30,5%.

URA.RU сообщало ранее о том, что рейс «Пермь — Минск» попал в список субсидируемых. Открытие перелетов из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Авиакомпания «Икар» не планирует выполнять прямые рейсы «Пермь-Самара», которые получили одобрение на субсидии от государства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Авиакомпания не планирует выполнение рейса по данному маршруту», — сообщили в пресс-службе. Информация о том, что рейс стал субсидируемым была опубликована ранее на сайте Росавиации. Полетная программа должна была осуществляться с 15 сентября по 31 декабря. Софинансирование перелетов со стороны Пермского края и Самарской области составило бы по 30,5%. URA.RU сообщало ранее о том, что рейс «Пермь — Минск» попал в список субсидируемых. Открытие перелетов из Перми в столицу республики Беларусь анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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