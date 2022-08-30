Мэр Перми выбрал школу имени Героя РФ для первого выноса флага

31 августа 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин посетит школу в центре Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин 1 сентября примет участие в торжественной линейке и церемонии выноса флага РФ в школе №6 имени Героя России С. Л. Яшкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В школе очень сильные традиции патриотического воспитания», — отметили в пресс-службе. Алексей Демкин будет присутствовать при церемонии выноса флага РФ, которую проведет школьная знаменная группа. Сергей Яшкин является вице-спикером заксобрания Пермского края. Также 1 сентября Демкин посетит Пермское государственное хореографическое училище, с которым у мэрии выстроены давние связи. Демкин был там на отчетных экзаменах. А в 14.00 глава города поучаствует в торжественной линейке в ПНИПУ. Алексей Демкин является выпускником вуза. В 1996 году он окончил аэрокосмический факультет Пермского политехнического университета. В мероприятии в ПНИПУ также примут участие вице-премьер Пермского края Дмитрий Самойлов, спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин, министр информационного развития и связи края Петр Шиловских, руководитель краевого профсоюза работников образования Зоя Галадайда, а также первый заместитель гендиректора «Лукойл-Пермь» Руслан Пивовар. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с прокурором региона Павлом Бухтояровым, ГФИ Сергеем Половниковым и другими пермскими VIP посетит линейку в ПГНИУ.

Глава Перми Алексей Демкин 1 сентября примет участие в торжественной линейке и церемонии выноса флага РФ в школе №6 имени Героя России С. Л. Яшкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «В школе очень сильные традиции патриотического воспитания», — отметили в пресс-службе. Алексей Демкин будет присутствовать при церемонии выноса флага РФ, которую проведет школьная знаменная группа. Сергей Яшкин является вице-спикером заксобрания Пермского края. Также 1 сентября Демкин посетит Пермское государственное хореографическое училище, с которым у мэрии выстроены давние связи. Демкин был там на отчетных экзаменах. А в 14.00 глава города поучаствует в торжественной линейке в ПНИПУ. Алексей Демкин является выпускником вуза. В 1996 году он окончил аэрокосмический факультет Пермского политехнического университета. В мероприятии в ПНИПУ также примут участие вице-премьер Пермского края Дмитрий Самойлов, спикер Пермской гордумы Дмитрий Малютин, министр информационного развития и связи края Петр Шиловских, руководитель краевого профсоюза работников образования Зоя Галадайда, а также первый заместитель гендиректора «Лукойл-Пермь» Руслан Пивовар. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с прокурором региона Павлом Бухтояровым, ГФИ Сергеем Половниковым и другими пермскими VIP посетит линейку в ПГНИУ.