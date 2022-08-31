31 августа 2022

Пожар около челябинского села возник из-за обрыва ЛЭП комбайном

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, учение, тушение лесных пожаров
Пожар перекинулся с земли на здания Фото:

Ландшафтный пожар около села Кумысного в Троицком районе (Челябинска область), который уничтожил садовые домики, произошел после обрыва линии электропередачи в результате наезда комбайна. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«31 августа около 14:30 водитель комбайна при производстве сельхозработ в поле задел линию электропередачи. Произошел обрыв проводов, короткое замыкание и пожар в поле. Огонь повредил 122 гектара ячменя и пшеницы, а также девять заброшенных садовых домов», — рассказал источник.

Ранее о пожаре около села Кумысного губернатору области Алексею Текслеру доложил начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко. Также крупный пожар произошел в Варне, где огонь перешел на жилые дома.

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Ландшафтный пожар около села Кумысного в Троицком районе (Челябинска область), который уничтожил садовые домики, произошел после обрыва линии электропередачи в результате наезда комбайна. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «31 августа около 14:30 водитель комбайна при производстве сельхозработ в поле задел линию электропередачи. Произошел обрыв проводов, короткое замыкание и пожар в поле. Огонь повредил 122 гектара ячменя и пшеницы, а также девять заброшенных садовых домов», — рассказал источник. Ранее о пожаре около села Кумысного губернатору области Алексею Текслеру доложил начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко. Также крупный пожар произошел в Варне, где огонь перешел на жилые дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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