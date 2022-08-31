Пожар около челябинского села возник из-за обрыва ЛЭП комбайном

Пожар перекинулся с земли на здания Фото: Илья Московец © URA.RU

Ландшафтный пожар около села Кумысного в Троицком районе (Челябинска область), который уничтожил садовые домики, произошел после обрыва линии электропередачи в результате наезда комбайна. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«31 августа около 14:30 водитель комбайна при производстве сельхозработ в поле задел линию электропередачи. Произошел обрыв проводов, короткое замыкание и пожар в поле. Огонь повредил 122 гектара ячменя и пшеницы, а также девять заброшенных садовых домов», — рассказал источник.

Ранее о пожаре около села Кумысного губернатору области Алексею Текслеру доложил начальник ГУ МЧС по региону Юрий Буренко. Также крупный пожар произошел в Варне, где огонь перешел на жилые дома.