Шольц прислушался к мнению своих граждан по переговорам с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Шольц намерен продолжать диалог с Путиным Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Эссене в ходе встречи с гражданами.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону, и я говорю четко, что продолжу это делать», — приводит слова главы правительства Германии ТАСС.

Германия активно поддерживала Киев в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Однако на фоне трудностей с поставкой энергоносителей и возникшим из-за этого кризисом, немцы все активнее стали требовать от Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона договоренности с Путиным. Согласно статистике, представленной изданием n-tv, такой позиции придерживаются подавляющее большинство из 87 процентов граждан ФРГ во всех избирательных группах.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Эссене в ходе встречи с гражданами. «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону, и я говорю четко, что продолжу это делать», — приводит слова главы правительства Германии ТАСС. Германия активно поддерживала Киев в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Однако на фоне трудностей с поставкой энергоносителей и возникшим из-за этого кризисом, немцы все активнее стали требовать от Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона договоренности с Путиным. Согласно статистике, представленной изданием n-tv, такой позиции придерживаются подавляющее большинство из 87 процентов граждан ФРГ во всех избирательных группах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...