Шольц прислушался к мнению своих граждан по переговорам с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении продолжать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным

01 сентября 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Шольц намерен продолжать диалог с Путиным Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Эссене в ходе встречи с гражданами. «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону, и я говорю четко, что продолжу это делать», — приводит слова главы правительства Германии ТАСС. Германия активно поддерживала Киев в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Однако на фоне трудностей с поставкой энергоносителей и возникшим из-за этого кризисом, немцы все активнее стали требовать от Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона договоренности с Путиным. Согласно статистике, представленной изданием n-tv, такой позиции придерживаются подавляющее большинство из 87 процентов граждан ФРГ во всех избирательных группах.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в Эссене в ходе встречи с гражданами. «Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону, и я говорю четко, что продолжу это делать», — приводит слова главы правительства Германии ТАСС. Германия активно поддерживала Киев в ходе спецоперации, которую Россия начала 24 февраля. Однако на фоне трудностей с поставкой энергоносителей и возникшим из-за этого кризисом, немцы все активнее стали требовать от Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона договоренности с Путиным. Согласно статистике, представленной изданием n-tv, такой позиции придерживаются подавляющее большинство из 87 процентов граждан ФРГ во всех избирательных группах.