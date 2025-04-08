Свыше 20 беспилотников ВСУ атаковали регионы России: карта ночной атаки

В ночь на 8 апреля силы противовоздушной обороны России сбили 23 украинских беспилотника (БПЛА) над двумя российскими регионами. По данным Министерства обороны РФ, основной удар пришелся на Белгородскую область, где было уничтожено 19 дронов. Еще четыре были сбиты в Курской области. Подробнее о последствиях удара ВСУ — в материале URA.RU.
Последствия удара в Белгородской области
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один из украинских БПЛА был сбит в селе Борки Валуйского округа. В результате атаки пострадали двое подростков. Он получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника.
Пострадавший подросток был доставлен в Валуйскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, поверхностной раной головы и множественными осколочными ранениями рук и ног. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь для его скорейшего восстановления.
Атака ВСУ по Курской области
В Курской области угроза атаки БПЛА была объявлена в 00:58 по местному времени. В 8:39 она была отменена. По данным Минобороны РФ, над Курской областью было сбито четыре вражеских дрона. Информацию о пострадавших ведомство не предоставило.
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