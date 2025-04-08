В Центробанке раскрыли, что происходит с экономикой на фоне «тарифной войны»

Существуют определенные риски для экономики России, связанные с падением мировых цен на нефть, которое происходит после введения США тарифов на экспорт. Однако Центральный банк России внимательно следит за ситуацией и готов к подобным вызовам. Продолжительное снижение цен может привести к уменьшению объемов мировой торговли и экономической активности, что, в свою очередь, потенциально скажется на спросе на российские энергоресурсы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Основной канал влияния [на экономику России]может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть <...> Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители», — рассказала Набиуллина в ходе встречи с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
Глава регулятора, что Центральный банк внимательно следит за развитием ситуации и анализирует все потенциальные риски. В документе «Основные направления денежно-кредитной политики», который был опубликован Банком России осенью предыдущего года, присутствовал сценарий, предусматривающий возможные риски для экономики. «Эти рисковые сценарии, в частности, связаны с возможностью глобальных и торговых конфликтов, а также с падением цен на нефть», — уточнила Набиуллина.
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