Глава Белого дома Дональд Трамп должен потребовать отставки украинского лидера Владимира Зеленского ради достижения мира на Украине. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку», — написал Малинен на своей странице в соцсети Х. Ученый отмечает, что текущая ситуация напоминает требования СССР при заключении мира с Финляндией в 1944 году, когда советская сторона настаивала на полной смене руководства страны как обязательном условии прекращения конфликта.
В России уже озвучивали требования к будущему президенту Украины. Российские официальные лица подчеркивали, что новый президент должен быть прагматиком.
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