«Скажите Зеленскому»: к Трампу обратились с необычной просьбой

Профессор Малинен: Трамп должен заставить Зеленского капитулировать
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Дональд Трамп должен потребовать отставки Зеленского, заявил Малинен
Дональд Трамп должен потребовать отставки Зеленского, заявил Малинен Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп должен потребовать отставки украинского лидера Владимира Зеленского ради достижения мира на Украине. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку», — написал Малинен на своей странице в соцсети Х. Ученый отмечает, что текущая ситуация напоминает требования СССР при заключении мира с Финляндией в 1944 году, когда советская сторона настаивала на полной смене руководства страны как обязательном условии прекращения конфликта.

В России уже озвучивали требования к будущему президенту Украины. Российские официальные лица подчеркивали, что новый президент должен быть прагматиком.

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Глава Белого дома Дональд Трамп должен потребовать отставки украинского лидера Владимира Зеленского ради достижения мира на Украине. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. «Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку», — написал Малинен на своей странице в соцсети Х. Ученый отмечает, что текущая ситуация напоминает требования СССР при заключении мира с Финляндией в 1944 году, когда советская сторона настаивала на полной смене руководства страны как обязательном условии прекращения конфликта. В России уже озвучивали требования к будущему президенту Украины. Российские официальные лица подчеркивали, что новый президент должен быть прагматиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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