«Ростех» придумал новую уголовную статью за «блок на негатив»

В Уголовном кодексе России вскоре может появиться новая статья за «блок на негатив» в соцсетях, предложенная госкорпорацией «Ростех». Поскольку такие сведения, по мнению авторов инициативы, могут содержать порочащую информацию о потерпевшем.
«Госкорпорация „Ростех“ предложила ввести в Уголовный кодекс ответственность за так называемый блок на негатив», — пишет РБК со ссылкой на источники. Там добавили, что это касается случаев когда администраторы соцсетей, таких как telegram-каналы, требуют взятку от известных личностей за невыпуск негативной информации о них. Однако найдет ли эта инициатива отклик у законотворцев — пока неизвестно.
В прошлом году одним из крупных дел, связанных с «блоком на негатив» стал случай с полковником ФСБ в отставке Михаилом Поляковым. Он вместе с двумя подельниками вымогал финансовые средства, используя популярные telegram-каналы. Деньги обвиняемые намеревались забрать у одной из крупнейших IT-компаний в России «Ланит». В соцсетях мужчины размещали негативные посты, которые могли нанести существенный вред компании.
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