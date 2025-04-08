«Ростех» придумал новую уголовную статью за «блок на негатив»

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«Ростех» предложил новую статью в УК за негатив в соцсетях
«Ростех» предложил новую статью в УК за негатив в соцсетях Фото:

В Уголовном кодексе России вскоре может появиться новая статья за «блок на негатив» в соцсетях, предложенная госкорпорацией «Ростех». Поскольку такие сведения, по мнению авторов инициативы, могут содержать порочащую информацию о потерпевшем.

«Госкорпорация „Ростех“ предложила ввести в Уголовный кодекс ответственность за так называемый блок на негатив», — пишет РБК со ссылкой на источники. Там добавили, что это касается случаев когда администраторы соцсетей, таких как telegram-каналы, требуют взятку от известных личностей за невыпуск негативной информации о них. Однако найдет ли эта инициатива отклик у законотворцев — пока неизвестно.

В прошлом году одним из крупных дел, связанных с «блоком на негатив» стал случай с полковником ФСБ в отставке Михаилом Поляковым. Он вместе с двумя подельниками вымогал финансовые средства, используя популярные telegram-каналы. Деньги обвиняемые намеревались забрать у одной из крупнейших IT-компаний в России «Ланит». В соцсетях мужчины размещали негативные посты, которые могли нанести существенный вред компании. 

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В Уголовном кодексе России вскоре может появиться новая статья за «блок на негатив» в соцсетях, предложенная госкорпорацией «Ростех». Поскольку такие сведения, по мнению авторов инициативы, могут содержать порочащую информацию о потерпевшем. «Госкорпорация „Ростех“ предложила ввести в Уголовный кодекс ответственность за так называемый блок на негатив», — пишет РБК со ссылкой на источники. Там добавили, что это касается случаев когда администраторы соцсетей, таких как telegram-каналы, требуют взятку от известных личностей за невыпуск негативной информации о них. Однако найдет ли эта инициатива отклик у законотворцев — пока неизвестно. В прошлом году одним из крупных дел, связанных с «блоком на негатив» стал случай с полковником ФСБ в отставке Михаилом Поляковым. Он вместе с двумя подельниками вымогал финансовые средства, используя популярные telegram-каналы. Деньги обвиняемые намеревались забрать у одной из крупнейших IT-компаний в России «Ланит». В соцсетях мужчины размещали негативные посты, которые могли нанести существенный вред компании.  .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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