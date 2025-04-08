Медведев: ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно

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Медведев уверен, что страны будут создавать более разрушительное оружие
Медведев уверен, что страны будут создавать более разрушительное оружие Фото:

Даже в случае полного прекращения конфликта на Украине, перспектива ядерного разоружения в ближайшие десятилетия остается недостижимой. Тем более, что страны будут создавать более разрушительное оружие, чем сейчас. Такие мысли озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 

(...Администрация маразматика Байдена твердила о том, что никакой угрозы ядерного конфликта нет. Эта было циничное враньё: угроза достигла наивысшей степени.   Администрация Трампа как минимум на словах это признаёт (правда, предложив потратить на оборону рекордный 1 трлн долларов). <...>Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой «Украины» ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно», — написал Медведев в telegram-канале. 

Заместитель председателя Совфеда уверен, что в мире продолжится разработка новых видов вооружений с повышенным разрушительным потенциалом. По его словам, число стран, обладающих ядерными арсеналами, будет увеличиваться.

Сегодня, 8 апреля стало известно, что правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп.

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Даже в случае полного прекращения конфликта на Украине, перспектива ядерного разоружения в ближайшие десятилетия остается недостижимой. Тем более, что страны будут создавать более разрушительное оружие, чем сейчас. Такие мысли озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.  (...Администрация маразматика Байдена твердила о том, что никакой угрозы ядерного конфликта нет. Эта было циничное враньё: угроза достигла наивысшей степени.   Администрация Трампа как минимум на словах это признаёт (правда, предложив потратить на оборону рекордный 1 трлн долларов). <...>Ситуация такова, что даже при полном прекращении конфликта вокруг так называемой «Украины» ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно», — написал Медведев в telegram-канале.  Заместитель председателя Совфеда уверен, что в мире продолжится разработка новых видов вооружений с повышенным разрушительным потенциалом. По его словам, число стран, обладающих ядерными арсеналами, будет увеличиваться. Сегодня, 8 апреля стало известно, что правительство США одобрит рекордный оборонный бюджет в размере 1 трлн долларов. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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