В Пермском крае директор фирмы покупал личные вещи за счет организации

В Пермском крае директора предприятия будут судить за растрату денег. В пресс-службе краевого ГУ МВД рассказали, что мужчина оплачивал бизнес-картой личные покупки.
«Директор компании, используя служебное положение с мая по декабрь 2020 года оплачивал в магазинах личные покупки картой, привязанной к расчетному счету организации. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Впереди 50-летнего мужчину ждет суд и возможно тюремный срок.
Ранее URA.RU писало о пермском чиновнике, который тратил бюджетные деньги на личные нужды. В частности, мужчина приобрел снегоход.
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