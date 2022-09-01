В Пермском крае директор фирмы покупал личные вещи за счет организации

Директор пермской фирмы оплачивал личные покупки бизнес-картой

02 сентября 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Пермяк предстанет перед судом за растрату денег Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Пермском крае директора предприятия будут судить за растрату денег. В пресс-службе краевого ГУ МВД рассказали, что мужчина оплачивал бизнес-картой личные покупки. «Директор компании, используя служебное положение с мая по декабрь 2020 года оплачивал в магазинах личные покупки картой, привязанной к расчетному счету организации. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей», — пояснили в ведомстве. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Впереди 50-летнего мужчину ждет суд и возможно тюремный срок. Ранее URA.RU писало о пермском чиновнике, который тратил бюджетные деньги на личные нужды. В частности, мужчина приобрел снегоход.

В Пермском крае директора предприятия будут судить за растрату денег. В пресс-службе краевого ГУ МВД рассказали, что мужчина оплачивал бизнес-картой личные покупки. «Директор компании, используя служебное положение с мая по декабрь 2020 года оплачивал в магазинах личные покупки картой, привязанной к расчетному счету организации. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей», — пояснили в ведомстве. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Впереди 50-летнего мужчину ждет суд и возможно тюремный срок. Ранее URA.RU писало о пермском чиновнике, который тратил бюджетные деньги на личные нужды. В частности, мужчина приобрел снегоход.