01 сентября 2022

В Пермском крае директор фирмы покупал личные вещи за счет организации

Директор пермской фирмы оплачивал личные покупки бизнес-картой
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк предстанет перед судом за растрату денег Фото:

В Пермском крае директора предприятия будут судить за растрату денег. В пресс-службе краевого ГУ МВД рассказали, что мужчина оплачивал бизнес-картой личные покупки.

«Директор компании, используя служебное положение с мая по декабрь 2020 года оплачивал в магазинах личные покупки картой, привязанной к расчетному счету организации. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Впереди 50-летнего мужчину ждет суд и возможно тюремный срок.

Ранее URA.RU писало о пермском чиновнике, который тратил бюджетные деньги на личные нужды. В частности, мужчина приобрел снегоход.

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В Пермском крае директора предприятия будут судить за растрату денег. В пресс-службе краевого ГУ МВД рассказали, что мужчина оплачивал бизнес-картой личные покупки. «Директор компании, используя служебное положение с мая по декабрь 2020 года оплачивал в магазинах личные покупки картой, привязанной к расчетному счету организации. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей», — пояснили в ведомстве. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Впереди 50-летнего мужчину ждет суд и возможно тюремный срок. Ранее URA.RU писало о пермском чиновнике, который тратил бюджетные деньги на личные нужды. В частности, мужчина приобрел снегоход.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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