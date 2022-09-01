В Челябинской области усиливают пункт пропуска через госграницу

Пункт пропуска через госграницу Мариинский в Челябинской области усилят по требованию прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, пункт оборудуют системами охраны, контроля доступа и сигнализации.
«В ходе проверки установлено, что пункт пропуска не оборудован системами инженерных средств охраны, контроля доступа, охранной сигнализации и часофикации. Прокурор обратился в суд с заявлением о принятии меры по оборудованию пункта пропуска в соответствии с требованиями закона», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле.
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