01 сентября 2022

В Челябинской области усиливают пункт пропуска через госграницу

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Пункт пропуска в Челябинской области оснастят системами охраны и контроля Фото:

Пункт пропуска через госграницу Мариинский в Челябинской области усилят по требованию прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, пункт оборудуют системами охраны, контроля доступа и сигнализации.

«В ходе проверки установлено, что пункт пропуска не оборудован системами инженерных средств охраны, контроля доступа, охранной сигнализации и часофикации. Прокурор обратился в суд с заявлением о принятии меры по оборудованию пункта пропуска в соответствии с требованиями закона», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле.

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Пункт пропуска через госграницу Мариинский в Челябинской области усилят по требованию прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, пункт оборудуют системами охраны, контроля доступа и сигнализации. «В ходе проверки установлено, что пункт пропуска не оборудован системами инженерных средств охраны, контроля доступа, охранной сигнализации и часофикации. Прокурор обратился в суд с заявлением о принятии меры по оборудованию пункта пропуска в соответствии с требованиями закона», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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