Песков оценил ход спецоперации РФ на Украине

Песков пояснил, что все цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты

По словам Дмитрия Пескова СВО идет полным ходом в соответствии с планом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция России на Украине идет своим ходом и все ее цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Ранее Песков уточнил, что российская специальная операция на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами. И это несмотря на угрозы киевских властей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.