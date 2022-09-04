Песков оценил ход спецоперации РФ на Украине

Песков пояснил, что все цели спецоперации РФ на Украине будут достигнуты
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, магазин, чвк, СВО, наемники
По словам Дмитрия Пескова СВО идет полным ходом в соответствии с планом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Специальная военная операция России на Украине идет своим ходом и все ее цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Ранее Песков уточнил, что российская специальная операция на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами. И это несмотря на угрозы киевских властей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.

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Специальная военная операция России на Украине идет своим ходом и все ее цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева. Ранее Песков уточнил, что российская специальная операция на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами. И это несмотря на угрозы киевских властей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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