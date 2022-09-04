Песков оценил ход спецоперации РФ на Украине

По словам Дмитрия Пескова СВО идет полным ходом в соответствии с планом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Специальная военная операция России на Украине идет своим ходом и все ее цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Операция идет своим ходом, все цели будут достигнуты», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», которое опубликовано в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Ранее Песков уточнил, что российская специальная операция на Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами. И это несмотря на угрозы киевских властей.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима.
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