Депутат Госдумы предложил ограничить восхождения на горы

Депутат Госдумы Харитонов предложил строже проверять организаторов экспедиций в горы
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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, портрет, харитонов николай
Нужно тщательнее контролировать компании, которые устраивают подъемы в горы Фото:

Необходимо ужесточить отбор туристов и строже проверять компании, которые устраивают подъемы в горы. С таким мнением выступил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

«Не только отбор туристов ужесточить. Необходимо проверять компании — организаторов восхождения. Не говорю о подготовке кадров, сопровождающих группы», — уверен Харитонов. Он отметил, что важна также физическая подготовленность к горным условиям, профессионализм проводников и качество их снаряжения.

Ранее произошло ЧП на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа туристов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. По предварительным данным, погибли девять человек.

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Необходимо ужесточить отбор туристов и строже проверять компании, которые устраивают подъемы в горы. С таким мнением выступил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. «Не только отбор туристов ужесточить. Необходимо проверять компании — организаторов восхождения. Не говорю о подготовке кадров, сопровождающих группы», — уверен Харитонов. Он отметил, что важна также физическая подготовленность к горным условиям, профессионализм проводников и качество их снаряжения. Ранее произошло ЧП на территории Усть-Камчатского района Камчатского края. Группа туристов, прибывших из семи регионов России (всего десять человек плюс два гида Новосибирской туристической компании), оказалась в плену непогоды. По предварительным данным, погибли девять человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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