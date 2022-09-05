В ТЦ Екатеринбурга закрылись все пункты вакцинации от COVID

В Екатеринбурге не работают пункты вакцинации от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге закрылись все выездные пункты вакцинации от коронавируса, расположенные в торговых центрах. Об этом рассказали читатели URA.RU. При этом число заразившихся коронавирусом горожан только растет. По данным за 4 сентября, в Свердловской области было выявлено 1549 новых случаев заражения ковидом. Такие данные размещены на портале «Стопкоронавирус.рф».

«Я хотел вакцинироваться. Пошел в „Гринвич“. Искал там минут 40 пункт вакцинации, но не нашел. Потом обратился к охране. Там мне сказали, что пункт вакцинации закрыт», — рассказал агентству житель Екатеринбурга Ринат.

По словам жительницы Верх-Исетского района Ирины, она также не смогла поставить вакцину «Спутник V». «Торговый центр „Радуга парк“ находится около моего дома. Решила уколоться вакциной от коронавируса. Пришла с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС, а там облом. Пункта вакцинации нет», — посетовала она.

Корреспондент URA.RU уточнил в нескольких торговых центрах информацию о наличии пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В «Меге», «Гринвиче» и «Радуге Парке» журналисту агентства подтвердили информацию о закрытии пунктов вакцинации.

URA.RU направило запрос в региональный минздрав. Там попросили адресовать вопросы в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В оперштабе получить оперативный комментарий не удалось.

Ранее URA.RU писало, что коронавирус в 2022 году претерпел ряд изменений. Сейчас одним из главных симптомов шестой волны COVID-19 является сильная головная боль. По словам эксперта лабораторной диагностики, каждый новый штамм обладает новыми свойствами.