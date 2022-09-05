За посты в соцсетях пермяк лишился 300 тысяч рублей

Военный суд Екатеринбурга оштрафовал пермяка за призывы к терроризму в соцсетях

06 сентября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

В своих постах пермяк призывал к свержению власти Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники УФСБ по Пермскому краю выявили в соцсетях посты пермяка, которые побуждали к насильственному свержению власти. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», рассказали URA.RU в ФСБ. «Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении жителя Пермского края возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Установлено, что житель региона разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственному свержению государственной власти», — говорится в сообщении УФСБ. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал обвиняемого виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном деле — тогда пермяка оштрафовали на 310 тысяч.

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю выявили в соцсетях посты пермяка, которые побуждали к насильственному свержению власти. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», рассказали URA.RU в ФСБ. «Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении жителя Пермского края возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Установлено, что житель региона разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственному свержению государственной власти», — говорится в сообщении УФСБ. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал обвиняемого виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном деле — тогда пермяка оштрафовали на 310 тысяч.