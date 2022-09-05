05 сентября 2022

За посты в соцсетях пермяк лишился 300 тысяч рублей

Военный суд Екатеринбурга оштрафовал пермяка за призывы к терроризму в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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В своих постах пермяк призывал к свержению власти Фото:

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю выявили в соцсетях посты пермяка, которые побуждали к насильственному свержению власти. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», рассказали URA.RU в ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении жителя Пермского края возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Установлено, что житель региона разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственному свержению государственной власти», — говорится в сообщении УФСБ.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал обвиняемого виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном деле — тогда пермяка оштрафовали на 310 тысяч.

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Сотрудники УФСБ по Пермскому краю выявили в соцсетях посты пермяка, которые побуждали к насильственному свержению власти. Оперативники возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», рассказали URA.RU в ФСБ. «Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении жителя Пермского края возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Установлено, что житель региона разместил в социальных сетях публикации, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к насильственному свержению государственной власти», — говорится в сообщении УФСБ. Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал обвиняемого виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном деле — тогда пермяка оштрафовали на 310 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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