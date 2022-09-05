Школьники ХМАО продолжают пользоваться телефонами, несмотря на запрет властей РФ

06 сентября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

При этом даже образовательная программа косвенно подталкивает педагогов к нарушению запрета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запрет Министерства образования России на использование мобильных телефонов на уроках почти никак не отразился на реальном положении дел в школах ХМАО: мобильниками все равно пользуются с разрешения учителей. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали педагоги из школ Нижневартовска и Ханты-Мансийска. «Нет ничего плохого в грамотном использовании телефонов, в том числе на уроках. Это не только игрушка, но и постоянный доступ в интернет, ко всемирной базе знаний», — рассказал журналисту URA.RU один из педагогов из Ханты-Мансийска, воспользовавшись правом на анонимность. Учитель начальных классов из Нижневартовска Ольга Бердникова добавила, что до начала занятий ее класс переводит телефоны в беззвучный режим и она следит за тем, чтобы дети не играли в мобильные игры во время урока. «Это не мешает учебному процессу», — рассказала Бердникова. Другие педагоги также отмечают, что отдельные элементы образовательной программы косвенно подталкивают педагогов к тому, чтобы дети на уроках пользовались мобильниками. Так, например, программой «Школа России» за 3 класс предусмотрено изучение калькулятора на математике. «Очевидно, что родители не будут специально для этого покупать устаревшую технику и заставлять ребенка носить ее в рюкзаке, если в телефонах есть такое приложение», — рассказала один из педагогов. Замдиректора департамента образования Нижневартовска Дмитрий Котов в свою очередь сообщил, что каждая школа самостоятельно разрабатывает свой локальный нормативный акт, на основании которого и решают, как быть с телефонами: оставлять их на входе в школу, класс или просто держать в рюкзаке на беззвучном режиме. Ранее URA.ru писало, что запрет телефонов связан с заботой о здоровье школьников. По словам министра Просвещения Сергея Кравцова, его ввели из-за слишком маленьких экранов. При этом планшеты с диагональю не менее 26,5 см использовать можно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запрет Министерства образования России на использование мобильных телефонов на уроках почти никак не отразился на реальном положении дел в школах ХМАО: мобильниками все равно пользуются с разрешения учителей. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали педагоги из школ Нижневартовска и Ханты-Мансийска. «Нет ничего плохого в грамотном использовании телефонов, в том числе на уроках. Это не только игрушка, но и постоянный доступ в интернет, ко всемирной базе знаний», — рассказал журналисту URA.RU один из педагогов из Ханты-Мансийска, воспользовавшись правом на анонимность. Учитель начальных классов из Нижневартовска Ольга Бердникова добавила, что до начала занятий ее класс переводит телефоны в беззвучный режим и она следит за тем, чтобы дети не играли в мобильные игры во время урока. «Это не мешает учебному процессу», — рассказала Бердникова. Другие педагоги также отмечают, что отдельные элементы образовательной программы косвенно подталкивают педагогов к тому, чтобы дети на уроках пользовались мобильниками. Так, например, программой «Школа России» за 3 класс предусмотрено изучение калькулятора на математике. «Очевидно, что родители не будут специально для этого покупать устаревшую технику и заставлять ребенка носить ее в рюкзаке, если в телефонах есть такое приложение», — рассказала один из педагогов. Замдиректора департамента образования Нижневартовска Дмитрий Котов в свою очередь сообщил, что каждая школа самостоятельно разрабатывает свой локальный нормативный акт, на основании которого и решают, как быть с телефонами: оставлять их на входе в школу, класс или просто держать в рюкзаке на беззвучном режиме. Ранее URA.ru писало, что запрет телефонов связан с заботой о здоровье школьников. По словам министра Просвещения Сергея Кравцова, его ввели из-за слишком маленьких экранов. При этом планшеты с диагональю не менее 26,5 см использовать можно.