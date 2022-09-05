Школьники ХМАО продолжают пользоваться телефонами, несмотря на запрет властей РФ

Запрет Министерства образования России на использование мобильных телефонов на уроках почти никак не отразился на реальном положении дел в школах ХМАО: мобильниками все равно пользуются с разрешения учителей. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали педагоги из школ Нижневартовска и Ханты-Мансийска.
«Нет ничего плохого в грамотном использовании телефонов, в том числе на уроках. Это не только игрушка, но и постоянный доступ в интернет, ко всемирной базе знаний», — рассказал журналисту URA.RU один из педагогов из Ханты-Мансийска, воспользовавшись правом на анонимность.
Учитель начальных классов из Нижневартовска Ольга Бердникова добавила, что до начала занятий ее класс переводит телефоны в беззвучный режим и она следит за тем, чтобы дети не играли в мобильные игры во время урока. «Это не мешает учебному процессу», — рассказала Бердникова.
Другие педагоги также отмечают, что отдельные элементы образовательной программы косвенно подталкивают педагогов к тому, чтобы дети на уроках пользовались мобильниками. Так, например, программой «Школа России» за 3 класс предусмотрено изучение калькулятора на математике. «Очевидно, что родители не будут специально для этого покупать устаревшую технику и заставлять ребенка носить ее в рюкзаке, если в телефонах есть такое приложение», — рассказала один из педагогов.
Замдиректора департамента образования Нижневартовска Дмитрий Котов в свою очередь сообщил, что каждая школа самостоятельно разрабатывает свой локальный нормативный акт, на основании которого и решают, как быть с телефонами: оставлять их на входе в школу, класс или просто держать в рюкзаке на беззвучном режиме.
Ранее URA.ru писало, что запрет телефонов связан с заботой о здоровье школьников. По словам министра Просвещения Сергея Кравцова, его ввели из-за слишком маленьких экранов. При этом планшеты с диагональю не менее 26,5 см использовать можно.
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