Пермяк отсудил у страховщиков 4,9 млн за сорванную сделку с домом

Пермяк был лишен права собственности на дом, но кредит на него полностью оплатил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермяк отсудил у страховой фирмы «Адонис» более 4,9 млн рублей из-за недействительной сделки о покупке дома. Житель Перми ранее был лишен права на спорную недвижимость по решению суда, что является страховым случаем. После того, как просьбу истца выплатить страховку фирма проигнорировала, мужчина обратился в суд, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Взыскать с ООО «Страховая фирма «Адонис» в пользу Ощепкова Л. В. страховое возмещение в размере 4940000 рублей», — говорится в решении. Также пермяк истец взыскал 10 тыс. рублей неустойки и 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

В суде представитель фирмы заявил, что отказал ранее пермяку в выплате страховки, потому как посчитал сделку мнимой. Банк, где истец брал ипотеку на покупку дома, подтвердил, что страховые обязательства должна выполнять фирма «Дионис», а также, что пермяк полностью закрыл кредит на жилье, но права собственности был лишен. Так как мужчина был лишен имущества по решению судебной инстанции, но при этом полностью выполнил договорные обязательства, суд встал на сторону истца.