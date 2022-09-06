Пермские приставы оштрафовали АО «Тинькофф Банк»

Судебные приставы в Перми оштрафовали «Тинькофф Банк» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми судебные приставы оштрафовали АО «Тинькофф Банк» за неправомерное списание денег с карты должника. Подробности о нарушениях банка рассказали в пресс-службе судебных приставов.

«Работодатель удерживал из зарплаты должника деньги, после чего остатки переводил на счет работника в „Тинькофф Банк“. В документах было указано, что необходимая сумма уже удержана, но банк все равно списал 15 тысяч рублей в счет погашения долга пермяка, чем нарушил законодательство», — рассказали в ведомстве.

После неправомерного списания, пермяку вернули его деньги. АО «Тинькофф Банк» был оштрафован на 7,5 тысячи рублей.