06 сентября 2022

Пермские приставы оштрафовали АО «Тинькофф Банк»

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
Судебные приставы в Перми оштрафовали «Тинькофф Банк» Фото:

В Перми судебные приставы оштрафовали АО «Тинькофф Банк» за неправомерное списание денег с карты должника. Подробности о нарушениях банка рассказали в пресс-службе судебных приставов.

«Работодатель удерживал из зарплаты должника деньги, после чего остатки переводил на счет работника в „Тинькофф Банк“. В документах было указано, что необходимая сумма уже удержана, но банк все равно списал 15 тысяч рублей в счет погашения долга пермяка, чем нарушил законодательство», — рассказали в ведомстве.

После неправомерного списания, пермяку вернули его деньги. АО «Тинькофф Банк» был оштрафован на 7,5 тысячи рублей.

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В Перми судебные приставы оштрафовали АО «Тинькофф Банк» за неправомерное списание денег с карты должника. Подробности о нарушениях банка рассказали в пресс-службе судебных приставов. «Работодатель удерживал из зарплаты должника деньги, после чего остатки переводил на счет работника в „Тинькофф Банк“. В документах было указано, что необходимая сумма уже удержана, но банк все равно списал 15 тысяч рублей в счет погашения долга пермяка, чем нарушил законодательство», — рассказали в ведомстве. После неправомерного списания, пермяку вернули его деньги. АО «Тинькофф Банк» был оштрафован на 7,5 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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