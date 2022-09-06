В Нижневартовске эвакуировали торговый центр

Из торгового центра "Подсолнух" в Нижневартовске эвакуировали людей

Эвакуация прошла из-за того, что сработала пожарная сигнализация Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижневартовске из здания торгового центра «Подсолнух» эвакуировали людей. Там сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Всех людей вывели из здания торгового центра. Срочная эвакуация прошла, потому что сработала пожарная сигнализация. Стали разбираться и выяснилось, что срабатывание было ложным», — сообщили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.