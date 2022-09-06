06 сентября 2022

В Нижневартовске эвакуировали торговый центр

Из торгового центра "Подсолнух" в Нижневартовске эвакуировали людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация прошла из-за того, что сработала пожарная сигнализация Фото:

В Нижневартовске из здания торгового центра «Подсолнух» эвакуировали людей. Там сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Всех людей вывели из здания торгового центра. Срочная эвакуация прошла, потому что сработала пожарная сигнализация. Стали разбираться и выяснилось, что срабатывание было ложным», — сообщили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.

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В Нижневартовске из здания торгового центра «Подсолнух» эвакуировали людей. Там сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Всех людей вывели из здания торгового центра. Срочная эвакуация прошла, потому что сработала пожарная сигнализация. Стали разбираться и выяснилось, что срабатывание было ложным», — сообщили в силовом ведомстве. Ранее URA.RU писало, что по ХМАО прошла волна ложных минирований. При этом сообщения о взрывных устройствах в школах, соцобъектах и мэриях появляются до сих пор. Так, в начале августа силовикам поступило сообщение о минировании всех судов в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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