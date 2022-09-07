07 сентября 2022

Свердловского полицейского-педофила наказали за изнасилование ребенка

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Суд по делу Александра Хусаинова. Екатеринбург , хусаинов александр
Александр Хусаинов проведет в колонии строгого режима 16 лет Фото:

Участковый из Первоуральска Александр Хусаинов, который вместе с другом-машинистом изнасиловал и угрожал убить 12-летнюю девочку, отправлен в колонию строгого режима на 16 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«[Хусаинову] назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его сообщнику — в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Педофилов также признали виновными в угрозе убийством. По версии следствия, мужчины изнасиловали девочку 25 сентября, она сама сбежала к силовикам и рассказала о произошедшем.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Хусаинова после инцидента уволили из полиции. «Теперь бывший участковый надолго отправится в места лишения свободы, при условии, конечно, если приговор вступит в законную силу. Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта», — сообщил Горелых.

Он отметил, что наказание также понесли руководители участкового. Шестерых силовиков наказали за ошибки в работе с личным составом.

Хусаинов и его напарник были отправлены под стражу 27 сентября судом Первоуральска. По информации Горелых, друг Хусаинова, работавший машинистом, раньше совершал убийство, кражи и разбой. Дело педофилов брал на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Участковый из Первоуральска Александр Хусаинов, который вместе с другом-машинистом изнасиловал и угрожал убить 12-летнюю девочку, отправлен в колонию строгого режима на 16 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «[Хусаинову] назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его сообщнику — в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства. Педофилов также признали виновными в угрозе убийством. По версии следствия, мужчины изнасиловали девочку 25 сентября, она сама сбежала к силовикам и рассказала о произошедшем. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Хусаинова после инцидента уволили из полиции. «Теперь бывший участковый надолго отправится в места лишения свободы, при условии, конечно, если приговор вступит в законную силу. Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта», — сообщил Горелых. Он отметил, что наказание также понесли руководители участкового. Шестерых силовиков наказали за ошибки в работе с личным составом. Хусаинов и его напарник были отправлены под стражу 27 сентября судом Первоуральска. По информации Горелых, друг Хусаинова, работавший машинистом, раньше совершал убийство, кражи и разбой. Дело педофилов брал на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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