Свердловского полицейского-педофила наказали за изнасилование ребенка

Александр Хусаинов проведет в колонии строгого режима 16 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участковый из Первоуральска Александр Хусаинов, который вместе с другом-машинистом изнасиловал и угрожал убить 12-летнюю девочку, отправлен в колонию строгого режима на 16 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«[Хусаинову] назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его сообщнику — в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Педофилов также признали виновными в угрозе убийством. По версии следствия, мужчины изнасиловали девочку 25 сентября, она сама сбежала к силовикам и рассказала о произошедшем.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что Хусаинова после инцидента уволили из полиции. «Теперь бывший участковый надолго отправится в места лишения свободы, при условии, конечно, если приговор вступит в законную силу. Дорога в систему МВД для него теперь навсегда закрыта», — сообщил Горелых.

Он отметил, что наказание также понесли руководители участкового. Шестерых силовиков наказали за ошибки в работе с личным составом.

Хусаинов и его напарник были отправлены под стражу 27 сентября судом Первоуральска. По информации Горелых, друг Хусаинова, работавший машинистом, раньше совершал убийство, кражи и разбой. Дело педофилов брал на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.