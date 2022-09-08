Мэр Екатеринбурга назвал даты начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует уже 12 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
«Осень наступает стремительно. Хотя синоптики обещают на следующую неделю некоторое потепление, погода непредсказуема. Поэтому мы решили позаботиться о детях: уже с 12 сентября начнем давать тепло в детсадах, школах, больницах. Общее подключение всех объектов начнется 15 сентября», — написал Орлов.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Свердловской области массово жалуются на холод в детских садах. Воспитатели просят забирать детей пораньше. В 2021 году отопительный сезон стартовал с 14 сентября. В пресс-службе компании «Энергосбыт Плюс» тогда сообщали, что к 6 сентября 42% жилого фонда не готово к отопительному сезону. Однако в пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили о готовности большинства объектов.
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