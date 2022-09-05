Свердловчане пожаловались на адский холод в детских садах

Жители Свердловской области продолжают массово жаловаться на холод в детских садах. Воспитатели просят забирать детей пораньше. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Сегодня повели ребенка в садик. А там холодно. Я не понимаю, как дети будут спать в абсолютно холодных кроватях. А потом снова сопли и больничный», — возмущается жительница Екатеринбурга Олеся.
По словам жительницы Асбеста (Свердловская область) Екатерины, воспитатели просят забирать детей раньше. «Привела ребенка в сад, а воспитатель просит забрать пораньше. Желательно до сна. Дело в том, что в садике холодно, а она боится, что дети начнут массово болеть», — посетовала она.
В мэрии Екатеринбурга URA.RU пояснили, что для начала отопительного сезона в течение пяти дней среднесуточная температура в городе должна быть ниже + 8 градусов. «Ждем погоды фактически. Город к пуску тепла готов», — сказано в сообщении.
Ранее агентство писало, что родители учеников открывшейся в октябре школы №2 «Ньютон» в Чайковском (Пермский край) жалуются на холод в учебном заведении. По словам родителей, их дети постоянно мерзнут. «Ньютон» стала первой школой, построенной в Чайковском за последние 30 лет.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»