Уроженец Пермского края погиб во время спецоперации на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Пермского края Сергей Надымов. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк Надымов Сергей Романович. Он был уроженцем д. Гурино Кудымкарского района», — сообщает мэрия.
Администрация выражает соболезнования родным и близким Сергея. Прощание с ним состоится 13 сентября в 11:00 возле здания администрации в с. Ошиб.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цель — это денацификация и демилитаризация Украины.
Ранее на Украине погиб морпех из Перми. Погибший пермяк посмертно представлен к ордену Мужества.
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