Уроженец Пермского края погиб во время спецоперации на Украине

Пермяк был уроженцем деревни Гурино Кудымкарского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Пермского края Сергей Надымов. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк Надымов Сергей Романович. Он был уроженцем д. Гурино Кудымкарского района», — сообщает мэрия.

Администрация выражает соболезнования родным и близким Сергея. Прощание с ним состоится 13 сентября в 11:00 возле здания администрации в с. Ошиб.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цель — это денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее на Украине погиб морпех из Перми. Погибший пермяк посмертно представлен к ордену Мужества.