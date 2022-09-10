10 сентября 2022
09 сентября 2022

Уроженец Пермского края погиб во время спецоперации на Украине

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Пермяк был уроженцем деревни Гурино Кудымкарского района Фото:

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Пермского края Сергей Надымов. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк Надымов Сергей Романович. Он был уроженцем д. Гурино Кудымкарского района», — сообщает мэрия.

Администрация выражает соболезнования родным и близким Сергея. Прощание с ним состоится 13 сентября в 11:00 возле здания администрации в с. Ошиб.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цель — это денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее на Украине погиб морпех из Перми. Погибший пермяк посмертно представлен к ордену Мужества.

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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Пермского края Сергей Надымов. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк Надымов Сергей Романович. Он был уроженцем д. Гурино Кудымкарского района», — сообщает мэрия. Администрация выражает соболезнования родным и близким Сергея. Прощание с ним состоится 13 сентября в 11:00 возле здания администрации в с. Ошиб. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цель — это денацификация и демилитаризация Украины. Ранее на Украине погиб морпех из Перми. Погибший пермяк посмертно представлен к ордену Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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