Херсонский чиновник Гура заявил, что его смерть подстроила ФСБ

ФСБ выяснила, что на Виталия Гура готовилось покушение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ФСБ подстроила смерть замглавы Новой Каховки (Херсонская область) Виталий Гура, потому что СБУ готовили покушение на него. Об этом рассказал сам Гура.

«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — сказал Гура в эфире Первого канала.

Также инсценировали убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко. Российские спецслужбы начали «оперативную игру», в ходе которой им удалось выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.

В начале августа стало известно о нападении на Гура, передает Life . Сообщалось, что он находился в больнице в тяжелом состоянии, а затем скончался в реанимации от полученных ранений.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля, в ходе нее армия РФ взяла под контроль Херсонскую область. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала демилитаризация и денацификация Украины.