Арина Л. пропала в Металлургическом районе
В Челябинске разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку-подростка Арину Л. О ее пропаже сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание, в Металлургическом районе Челябинска пропал подросток Арина Л. С 6 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте».
Приметы пропавшей девочки: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы каштановые и серо-зеленые глаза. Предположительно подросток была одета в черный спортивный костюм.
Подросток пропала 6 августа и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно
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