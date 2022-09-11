Арина Л. пропала в Металлургическом районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку-подростка Арину Л. О ее пропаже сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание, в Металлургическом районе Челябинска пропал подросток Арина Л. С 6 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте».

Приметы пропавшей девочки: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы каштановые и серо-зеленые глаза. Предположительно подросток была одета в черный спортивный костюм.