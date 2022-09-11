11 сентября 2022

В Челябинске пропала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, девушка, подросток, одиночество
Арина Л. пропала в Металлургическом районе Фото:

В Челябинске разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку-подростка Арину Л. О ее пропаже сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание, в Металлургическом районе Челябинска пропал подросток Арина Л. С 6 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте».

Приметы пропавшей девочки: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы каштановые и серо-зеленые глаза. Предположительно подросток была одета в черный спортивный костюм.

Подросток пропала 6 августа и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно
Фото:

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В Челябинске разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку-подростка Арину Л. О ее пропаже сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Внимание, в Металлургическом районе Челябинска пропал подросток Арина Л. С 6 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно», — написали волонтеры в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» во «ВКонтакте». Приметы пропавшей девочки: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы каштановые и серо-зеленые глаза. Предположительно подросток была одета в черный спортивный костюм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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