В Пермском крае осудили двух иностранцев за торговлю героином

В Пермском крае осудили двух иностранцев, их поймали на торговле героином. Подробности о незаконной деятельности мужчин рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«В сентябре 2021 года полицейские Кизела получили информацию о том, что на территории города двое мужчин торгуют героином. В ходе оперативных мероприятий наркоторговцев удалось задержать, при себе у обоих мужчин были свертки с героином, также задержанные показали места с тайниками, где уже успели спрятать наркотики. Всего полицейские изъяли более 65 граммов героина, что является крупной партией», — сообщили в ГУ МВД.
В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и отправил тюрьму строго режима на 10 лет каждого. Ранее агентство уже писало об иностранце, который привез в Пермь крупную партию героина на автобусе.
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