В Пермском крае осудили двух иностранцев за торговлю героином

13 сентября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Суд признал виновными двух наркоторговцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае осудили двух иностранцев, их поймали на торговле героином. Подробности о незаконной деятельности мужчин рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В сентябре 2021 года полицейские Кизела получили информацию о том, что на территории города двое мужчин торгуют героином. В ходе оперативных мероприятий наркоторговцев удалось задержать, при себе у обоих мужчин были свертки с героином, также задержанные показали места с тайниками, где уже успели спрятать наркотики. Всего полицейские изъяли более 65 граммов героина, что является крупной партией», — сообщили в ГУ МВД. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и отправил тюрьму строго режима на 10 лет каждого. Ранее агентство уже писало об иностранце, который привез в Пермь крупную партию героина на автобусе.

В Пермском крае осудили двух иностранцев, их поймали на торговле героином. Подробности о незаконной деятельности мужчин рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В сентябре 2021 года полицейские Кизела получили информацию о том, что на территории города двое мужчин торгуют героином. В ходе оперативных мероприятий наркоторговцев удалось задержать, при себе у обоих мужчин были свертки с героином, также задержанные показали места с тайниками, где уже успели спрятать наркотики. Всего полицейские изъяли более 65 граммов героина, что является крупной партией», — сообщили в ГУ МВД. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и отправил тюрьму строго режима на 10 лет каждого. Ранее агентство уже писало об иностранце, который привез в Пермь крупную партию героина на автобусе.