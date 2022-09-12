12 сентября 2022

В Пермском крае осудили двух иностранцев за торговлю героином

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, суд
Суд признал виновными двух наркоторговцев Фото:

В Пермском крае осудили двух иностранцев, их поймали на торговле героином. Подробности о незаконной деятельности мужчин рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«В сентябре 2021 года полицейские Кизела получили информацию о том, что на территории города двое мужчин торгуют героином. В ходе оперативных мероприятий наркоторговцев удалось задержать, при себе у обоих мужчин были свертки с героином, также задержанные показали места с тайниками, где уже успели спрятать наркотики. Всего полицейские изъяли более 65 граммов героина, что является крупной партией», — сообщили в ГУ МВД.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и отправил тюрьму строго режима на 10 лет каждого. Ранее агентство уже писало об иностранце, который привез в Пермь крупную партию героина на автобусе.

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В Пермском крае осудили двух иностранцев, их поймали на торговле героином. Подробности о незаконной деятельности мужчин рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «В сентябре 2021 года полицейские Кизела получили информацию о том, что на территории города двое мужчин торгуют героином. В ходе оперативных мероприятий наркоторговцев удалось задержать, при себе у обоих мужчин были свертки с героином, также задержанные показали места с тайниками, где уже успели спрятать наркотики. Всего полицейские изъяли более 65 граммов героина, что является крупной партией», — сообщили в ГУ МВД. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело. Суд признал их виновными и отправил тюрьму строго режима на 10 лет каждого. Ранее агентство уже писало об иностранце, который привез в Пермь крупную партию героина на автобусе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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