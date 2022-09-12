12 сентября 2022

Пермские власти ищут родственников погибшего красноармейца

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Могила Виктора Маниона на Ивановском кладбище. Екатеринбург, могила, кладбище, надгробие, захоронение
Солдата захоронили в деревне Брод Тверской области Фото:

Мэрия Верещагино (Пермский край) разыскивает родственников солдата Красной Армии, останки которого нашли в Тверской области. В медальоне погибшего была запись о призыве на службу Верещагинским райвоенкоматом. Об этом сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Верещагинского городского округа разыскивает родственников красноармейца Бояршинова Михаила Ивановича (Ионовича), 1914 года рождения. В сохранившемся медальоне находилась информация: призван Верещагинским РВК, проживал на станции Верещагино, ул. Советская, возможно, д. № 2», — сообщается в группе.

Останки военного нашел поисковый отряд «Подвиг им. Морозова». Солдата захоронили 19 августа в Тверской области в деревне Брод. Родственников красноармейца просят откликнуться и обратиться либо в администрацию округа, либо в музейно-культурный центр.

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Мэрия Верещагино (Пермский край) разыскивает родственников солдата Красной Армии, останки которого нашли в Тверской области. В медальоне погибшего была запись о призыве на службу Верещагинским райвоенкоматом. Об этом сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Верещагинского городского округа разыскивает родственников красноармейца Бояршинова Михаила Ивановича (Ионовича), 1914 года рождения. В сохранившемся медальоне находилась информация: призван Верещагинским РВК, проживал на станции Верещагино, ул. Советская, возможно, д. № 2», — сообщается в группе. Останки военного нашел поисковый отряд «Подвиг им. Морозова». Солдата захоронили 19 августа в Тверской области в деревне Брод. Родственников красноармейца просят откликнуться и обратиться либо в администрацию округа, либо в музейно-культурный центр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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