Пермские власти ищут родственников погибшего красноармейца

13 сентября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Солдата захоронили в деревне Брод Тверской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Верещагино (Пермский край) разыскивает родственников солдата Красной Армии, останки которого нашли в Тверской области. В медальоне погибшего была запись о призыве на службу Верещагинским райвоенкоматом. Об этом сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Верещагинского городского округа разыскивает родственников красноармейца Бояршинова Михаила Ивановича (Ионовича), 1914 года рождения. В сохранившемся медальоне находилась информация: призван Верещагинским РВК, проживал на станции Верещагино, ул. Советская, возможно, д. № 2», — сообщается в группе. Останки военного нашел поисковый отряд «Подвиг им. Морозова». Солдата захоронили 19 августа в Тверской области в деревне Брод. Родственников красноармейца просят откликнуться и обратиться либо в администрацию округа, либо в музейно-культурный центр.

Мэрия Верещагино (Пермский край) разыскивает родственников солдата Красной Армии, останки которого нашли в Тверской области. В медальоне погибшего была запись о призыве на службу Верещагинским райвоенкоматом. Об этом сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Администрация Верещагинского городского округа разыскивает родственников красноармейца Бояршинова Михаила Ивановича (Ионовича), 1914 года рождения. В сохранившемся медальоне находилась информация: призван Верещагинским РВК, проживал на станции Верещагино, ул. Советская, возможно, д. № 2», — сообщается в группе. Останки военного нашел поисковый отряд «Подвиг им. Морозова». Солдата захоронили 19 августа в Тверской области в деревне Брод. Родственников красноармейца просят откликнуться и обратиться либо в администрацию округа, либо в музейно-культурный центр.