Махонин полетит за границу отдельно от пермских бизнесменов

Губернатор Пермского края Махонин посетит международную выставку в Казахстане

В Казахстане делегация обсудит вопросы взаимодействия пермского бизнеса с республикой Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Делегация пермского правительства на следующей неделе примет участие в международной выставке в Казахстане. Об этом сообщил источник URA.RU в политэлитах региона. Особенностью поездки является то, что представители бизнеса едут отдельно от власти, в составе делегации торгово-промышленной палаты.

«Обычно всегда формируется одна делегация, а тут две. Необычный подход. Чиновники едут своей компанией, бизнес — под флагом ТПП», — говорит собеседник. Источник в администрации губернатора подтвердил факт командировки Махонина и представителей правительства в Казахстан.

Председатель Пермской ТПП Олег Жданов сообщил, что в Казахстане на одной площадке пройдет большая выставка, объединяющая сразу несколько направлений. Это химия, металлургия, обрабатывающая и деревообрабатывающая промышленность, машиностроение, строительство и ряд других. В составе делегации ТПП — представители 21 компании региона.

«У правительства — официальная делегация, у нас — бизнес-делегация. Мы с губернатором параллельно едем, в одних и тех же мероприятиях будем участвовать. Мы заранее планировали посещение выставки, и делегация у нас давно была сформирована», — пояснил Жданов. Выезд запланирован на 19 сентября, возвращение последних участников — 23 сентября.

С 21 по 23 сентября в Нур-Султане пройдет международная выставка обрабатывающей промышленности KAZAKHSTAN INDUSTRY WEEK. В рамках деловой программы, указанной на сайте выставки, 21 сентября состоится круглый стол «Взаимодействие предприятий Пермского края с республикой Казахстан: перспективы, барьеры, возможности». Организаторами мероприятия стал краевой минэк и центр поддержки экспорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Махонин посетил Беларусь, Узбекистан и Азербайджан. Сейчас он находится на газовом форуме в Санкт-Петербурге, а на прошлой неделе был на форуме во Владивостоке.