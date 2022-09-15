15 сентября 2022
14 сентября 2022

В ХМАО чиновники приняли спорткомплекс, в котором обваливается потолок

В ХМАО чиновники приняли новый спорткомплекс в поселке Междуреченском, несмотря на разрушающийся потолок
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Нижнем Тагиле, спортзал, спорткомплекс президентский
По словам Старжинского, в спорткомплексе протекает крыша и разрушается потолок Фото:

В поселке Междуреченском (Кондинский район) местные власти приняли новый спорткомплекс, несмотря на протекающую крышу и разрушающийся потолок. Об этом заявил глава сельского поселения Половинка Александр Старжинский во время онлайн-эфира с жителями района.

«Мое удивление было в том, что этот объект принят, но крыша протекает, плиты [потолочные] просто падают на головы, не работает слив, нету ни полотенец, ни сушилок. Две женщины обслуживают более 1700 квадратов — моют это все», — сказал во время прямого эфира Старжинский. Трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

Решить вопрос у чиновников потребовала губернатор Наталья Комарова. Чтобы решить проблему, к ситуации подключатся окружные власти. «Департаменту по строительству прошу подключиться и совместно с муниципальными властями и подрядчиком — инвестором в данном случае, — принять необходимые решения для того, чтобы объектом можно было пользоваться», — прокомментировала глава региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия в ХМАО потратит 16 млн рублей на ремонт спортплощадки, построенной за шесть миллионов. Тогда речь шла о поселении Барсово в Сургутском районе, где площадка пришла в негодность, простояв зиму.

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В поселке Междуреченском (Кондинский район) местные власти приняли новый спорткомплекс, несмотря на протекающую крышу и разрушающийся потолок. Об этом заявил глава сельского поселения Половинка Александр Старжинский во время онлайн-эфира с жителями района. «Мое удивление было в том, что этот объект принят, но крыша протекает, плиты [потолочные] просто падают на головы, не работает слив, нету ни полотенец, ни сушилок. Две женщины обслуживают более 1700 квадратов — моют это все», — сказал во время прямого эфира Старжинский. Трансляция велась в аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте». Решить вопрос у чиновников потребовала губернатор Наталья Комарова. Чтобы решить проблему, к ситуации подключатся окружные власти. «Департаменту по строительству прошу подключиться и совместно с муниципальными властями и подрядчиком — инвестором в данном случае, — принять необходимые решения для того, чтобы объектом можно было пользоваться», — прокомментировала глава региона. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия в ХМАО потратит 16 млн рублей на ремонт спортплощадки, построенной за шесть миллионов. Тогда речь шла о поселении Барсово в Сургутском районе, где площадка пришла в негодность, простояв зиму.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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