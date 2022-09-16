Жители пермского села остались без сообщения с райцентром

Из-за обмеления Камы в Пермском крае прекратил работу паром «Добрянка-Сенькино»

Паром перестанет ходить в село 19 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае прекратил работу паром от Добрянки до села Сенькино. Причиной стало обмеление реки Камы, сообщает мэрия Добрянки на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Данный маршрут является чрезвычайно важным для жителей села, так как помогает значительно сократить путь до города.

«В связи со значительным снижением уровня воды в р. Кама паром „Добрянка-Сенькино-Добрянка“ вынужден прекратить выполнение рейсов по маршруту с 19.09.2022», — сообщается в паблике. В мэрии приносят извинения за неудобства.

Переправа является очень важной для местных жителей. В мае текущего года из-за того, что рейсы не начали выполнять вовремя, глава Добрянки жестко отчитал своих подчиненных, которых вызвал из отпуска. Ранее URA.RU рассказывало об отдаленном селе Сенькино, которое располагается на противоположном от центра округа берегу Камы. Так как между населенными пунктами нет моста, без парома жителям села приходится добираться до райцентра и обратно почти полдня.