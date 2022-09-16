Глава украинского МИД назвал «загадкой» отказ ФРГ поставлять оружие Киеву

Кулеба удивился, что Германия отказывает Украине в поставке танков

17 сентября 2022 в 05:43 Размер текста - 17 +

Глава украинского МИД искренне не понимает отказа ФРГ Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko То, что Германия отказывает Украине в поставке танков, является для Киева «необъяснимой» ситуацией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил свое возмущение по поводу этой ситуации. «Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?» — удивился Кулеба, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дмитрий Кулеба настаивает на том, чтобы Германия отправила необходимое вооружение как можно быстрее. «Так мы считаем. Решение должно быть принято сейчас», — потребовал дипломат. Ранее обозреватель Андреас Клут заявил о том, что хоть у Германии есть достаточное количество танков, власти пока не собираются ими делиться с Украиной из-за негласной договоренности среди западных стран, пишет ФАН. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян предположил, что наконец-то у кого-то в Европе «появляется понимание того, каким дегенератам они дают в руки оружие».

То, что Германия отказывает Украине в поставке танков, является для Киева «необъяснимой» ситуацией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил свое возмущение по поводу этой ситуации. «Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?» — удивился Кулеба, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Дмитрий Кулеба настаивает на том, чтобы Германия отправила необходимое вооружение как можно быстрее. «Так мы считаем. Решение должно быть принято сейчас», — потребовал дипломат. Ранее обозреватель Андреас Клут заявил о том, что хоть у Германии есть достаточное количество танков, власти пока не собираются ими делиться с Украиной из-за негласной договоренности среди западных стран, пишет ФАН. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян предположил, что наконец-то у кого-то в Европе «появляется понимание того, каким дегенератам они дают в руки оружие».