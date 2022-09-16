16 сентября 2022

В Пермском крае ожидаются сильные дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, зонт, дымка, дождь, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Пермяков предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях Фото:

Жителей Пермского края предупреждают о сильных дождях. Об изменении погоды URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, 17—18 сентября текущего года в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью местами по востоку сильные дожди», — пояснили в ведомстве.

Пермякам рекомендуют быть предельно осторожными на улицах. Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и прочих дренажных систем к отводу дождевого стока. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию. Пешеходам — соблюдать особую осторожность при переходе проезжей части.

Ранее URA.RU писало, что в Прикамье устанавливается теплая погода. В середине уходящей недели в столице и на юге региона воздух прогрелся до +20, а к 20-м числам сентября температура должна составить +25 градусов.

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Жителей Пермского края предупреждают о сильных дождях. Об изменении погоды URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, 17—18 сентября текущего года в Прикамье ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Ночью местами по востоку сильные дожди», — пояснили в ведомстве. Пермякам рекомендуют быть предельно осторожными на улицах. Владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и прочих дренажных систем к отводу дождевого стока. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию. Пешеходам — соблюдать особую осторожность при переходе проезжей части. Ранее URA.RU писало, что в Прикамье устанавливается теплая погода. В середине уходящей недели в столице и на юге региона воздух прогрелся до +20, а к 20-м числам сентября температура должна составить +25 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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