19 сентября 2022

Пермский мэр сообщил о ЧП на крупном заводе. Фото

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз сообщил об аварии на ООО «Кама»
© Служба новостей «URA.RU»
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Слив сточных вод, Слехард, река, грязь, кология, слив отходов, загрязнение среды, экология
Берега реки Кама покрылись непонятной светлой субстанцией из-за аварии на коллекторе (архивное фото) Фото:

Берега реки Кама в пермском городе Краснокамске покрылись непонятной светлой субстанцией. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз выехал на место происшествия и узнал причины случившегося. На целлюлозно-бумажном комбинате «Кама» произошла авария — прорвало коллектор. Об этом чиновник сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Выехал на место аварии рядом с ООО „Кама“, до этого разговаривал по телефону с директором предприятия, который пообещал, что утечка будет устранена в ближайшее время», — рассказал мэр. Ситуацию он обещал держать на контроле. На самом предприятии корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать аварию чуть позже.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское предприятие ООО «Тепло-М», владельцем которого является ПАО «Мотовилихинские заводы», сбрасывало в Каму сточные воды с превышенным содержанием нефтепродуктов. Факт загрязнения установила краевая прокуратура.

Непонятная субстанция попала как в реку, так и на берег Камы

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Берега реки Кама в пермском городе Краснокамске покрылись непонятной светлой субстанцией. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз выехал на место происшествия и узнал причины случившегося. На целлюлозно-бумажном комбинате «Кама» произошла авария — прорвало коллектор. Об этом чиновник сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Выехал на место аварии рядом с ООО „Кама“, до этого разговаривал по телефону с директором предприятия, который пообещал, что утечка будет устранена в ближайшее время», — рассказал мэр. Ситуацию он обещал держать на контроле. На самом предприятии корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать аварию чуть позже. Ранее URA.RU сообщало, что пермское предприятие ООО «Тепло-М», владельцем которого является ПАО «Мотовилихинские заводы», сбрасывало в Каму сточные воды с превышенным содержанием нефтепродуктов. Факт загрязнения установила краевая прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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