Пермский мэр сообщил о ЧП на крупном заводе. Фото

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз сообщил об аварии на ООО «Кама»

20 сентября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Берега реки Кама покрылись непонятной светлой субстанцией из-за аварии на коллекторе (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Берега реки Кама в пермском городе Краснокамске покрылись непонятной светлой субстанцией. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз выехал на место происшествия и узнал причины случившегося. На целлюлозно-бумажном комбинате «Кама» произошла авария — прорвало коллектор. Об этом чиновник сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Выехал на место аварии рядом с ООО „Кама“, до этого разговаривал по телефону с директором предприятия, который пообещал, что утечка будет устранена в ближайшее время», — рассказал мэр. Ситуацию он обещал держать на контроле. На самом предприятии корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать аварию чуть позже. Ранее URA.RU сообщало, что пермское предприятие ООО «Тепло-М», владельцем которого является ПАО «Мотовилихинские заводы», сбрасывало в Каму сточные воды с превышенным содержанием нефтепродуктов. Факт загрязнения установила краевая прокуратура. Непонятная субстанция попала как в реку, так и на берег Камы Сплетни Краснокамск\vk.com

Берега реки Кама в пермском городе Краснокамске покрылись непонятной светлой субстанцией. Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз выехал на место происшествия и узнал причины случившегося. На целлюлозно-бумажном комбинате «Кама» произошла авария — прорвало коллектор. Об этом чиновник сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Выехал на место аварии рядом с ООО „Кама“, до этого разговаривал по телефону с директором предприятия, который пообещал, что утечка будет устранена в ближайшее время», — рассказал мэр. Ситуацию он обещал держать на контроле. На самом предприятии корреспонденту URA.RU обещали прокомментировать аварию чуть позже. Ранее URA.RU сообщало, что пермское предприятие ООО «Тепло-М», владельцем которого является ПАО «Мотовилихинские заводы», сбрасывало в Каму сточные воды с превышенным содержанием нефтепродуктов. Факт загрязнения установила краевая прокуратура.