В Перми «дочка» оборонного завода загрязняла Каму нефтепродуктами

В Перми дочерняя компания ПАО «Мотовилихинские заводы» сбрасывала в Каму сточные воды с нефтепродуктами

16 сентября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Ущерб, нанесенный экологии, будет подсчитан и взыскан с виновника Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми ООО «Тепло-М», владельцем которого является ПАО «Мотовилихинские заводы», сбрасывало в Каму сточные воды с превышенным содержанием нефтепродуктов. Это установила краевая прокуратура, в которую направила обращение депутат регионального парламента Анна Баранова. Результаты проверки надзорного ведомства она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Установлено, что сброс сточных вод со следами нефтепродуктов (масляная пленка) в Воткинское водохранилище р. Кама вблизи здания № 35, корпус 17 по улице 1905 года г. Перми, является результатом деятельности ООО „Тепло-М“. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 22.11.2022», — говорится в ответе прокуратуры. Также за нарушение требований к охране водных объектов в отношении ООО «Тепло-М» возбуждено дело об административном правонарушении. Нанесенный экологии ущерб будет подсчитан и взыскан с причинителя вреда. По данным сервиса СБИС, ООО «Тепло-М» принадлежит ПАО «Мотовилихинские заводы» и занимается водоснабжением и обслуживанием теплосетей оборонного предприятия. Ранее URA.RU сообщало, что на уровне правительства РФ будет создан специальный экологический проект по сохранению реки Кама. Такое решение было принято после инициативы губернатора Дмитрия Махонина.

В Перми ООО «Тепло-М», владельцем которого является ПАО «Мотовилихинские заводы», сбрасывало в Каму сточные воды с превышенным содержанием нефтепродуктов. Это установила краевая прокуратура, в которую направила обращение депутат регионального парламента Анна Баранова. Результаты проверки надзорного ведомства она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Установлено, что сброс сточных вод со следами нефтепродуктов (масляная пленка) в Воткинское водохранилище р. Кама вблизи здания № 35, корпус 17 по улице 1905 года г. Перми, является результатом деятельности ООО „Тепло-М“. По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 22.11.2022», — говорится в ответе прокуратуры. Также за нарушение требований к охране водных объектов в отношении ООО «Тепло-М» возбуждено дело об административном правонарушении. Нанесенный экологии ущерб будет подсчитан и взыскан с причинителя вреда. По данным сервиса СБИС, ООО «Тепло-М» принадлежит ПАО «Мотовилихинские заводы» и занимается водоснабжением и обслуживанием теплосетей оборонного предприятия. Ранее URA.RU сообщало, что на уровне правительства РФ будет создан специальный экологический проект по сохранению реки Кама. Такое решение было принято после инициативы губернатора Дмитрия Махонина.