19 сентября 2022

В Екатеринбурге открыли съезд, из-за которого автовладельцам приходилось стоять в пробке

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы на Кольцовском тракте. Екатеринбург, каток, дорожные работы, укладка асфальта, конгресс-холл, дорожная техника, конгресс холл
Дорога была закрыта с конца июня 2022 года Фото:

В Екатеринбурге досрочно открыли съезд в сторону ТЦ «Леруа Мерлен». Он был закрыт с конца июня 2022 года. Речь идет о Кольцовской развязке. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга.

«На Кольцовской развязке открыли последний съезд. Но объект у подрядчика еще не принят», — рассказала пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян.

Ранее агентство писало, что в столице Урала открыли сквозной проезд по обновленной развязке на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Он был закрыт с апреля 2022-го. В церемонии участвовал мэр Алексей Орлов.

В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в аэропорт Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это так же сопровождалось трудностями, связанными с огромными дорожными заторами. На проблему обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке.

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В Екатеринбурге досрочно открыли съезд в сторону ТЦ «Леруа Мерлен». Он был закрыт с конца июня 2022 года. Речь идет о Кольцовской развязке. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга. «На Кольцовской развязке открыли последний съезд. Но объект у подрядчика еще не принят», — рассказала пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян. Ранее агентство писало, что в столице Урала открыли сквозной проезд по обновленной развязке на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Он был закрыт с апреля 2022-го. В церемонии участвовал мэр Алексей Орлов. В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в аэропорт Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это так же сопровождалось трудностями, связанными с огромными дорожными заторами. На проблему обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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