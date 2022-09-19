В Екатеринбурге открыли съезд, из-за которого автовладельцам приходилось стоять в пробке

В Екатеринбурге досрочно открыли съезд в сторону ТЦ «Леруа Мерлен». Он был закрыт с конца июня 2022 года. Речь идет о Кольцовской развязке. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга.
«На Кольцовской развязке открыли последний съезд. Но объект у подрядчика еще не принят», — рассказала пресс-секретарь администрации города Виктория Мкртчян.
Ранее агентство писало, что в столице Урала открыли сквозной проезд по обновленной развязке на пересечении улицы Луганской и Объездной дороги. Он был закрыт с апреля 2022-го. В церемонии участвовал мэр Алексей Орлов.
В 2021 году четную сторону развязки (дорогу в аэропорт Кольцово) ремонтировали с мая по сентябрь, и это так же сопровождалось трудностями, связанными с огромными дорожными заторами. На проблему обращал внимание губернатор Евгений Куйвашев, разносивший строителей за отсутствие рабочих на площадке.
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