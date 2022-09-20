Пермские власти с опережением расселили заброшенные деревни

На переселение жителей из покинутых поселков выделят 400 млн рублей Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Пермском крае досрочно завершается реализация программы по переселению жителей из малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Об этом на заседании правительства Пермского края 20 сентября рассказала министр территориального развития Светлана Усачева.

«Мероприятия реализуются опережающими темпами. На сегодня у нас полностью расселены девять населенных пунктов. Еще шесть будут расселены до конца 2022 года», — отметила Усачева. Это территории в Коми-округе, на севере края, в Кизеловском угольном бассейне.

В 2023 году планировалось переселить жителей п. Чус Юрлинского округа. Но на заседании правительства было принято решение ускорить этот процесс и провести все мероприятия до нового года.

Сейчас власти собирают заявки от муниципалитетов на новую программу по переселению. В бюджете региона на эти цели будет предусмотрено около 400 млн рублей.

Задача властей создавать комфортные условия для проживания, отметил губернатор Дмитрий Махонин. Но не везде это можно сделать. «Понимаем, что меняются экономические уклады, ликвидируются лесные поселки, закрываются предприятия угольных шахт. И люди остаются одни в населенных пунктах. Мы обязаны им помочь», — отметил Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ликвидируют деревню с дачниками.