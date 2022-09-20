Мэр Перми сделал выговор двум подчиненным

Мэр Перми Алексей Демкин остался недоволен работой глав Дзержинского и Ленинского районов города. В этих районах во время ремонта улицы раскопка на тротуаре не была огорожена надлежащим способом, что создавало опасность для пешеходов.
«Сегодня поступила информация, что возле остановки «Пермский академический «Театр-театр» раскопка на тротуаре не была огорожена надлежащим способом. Люди, не понимая, как им обходить этот участок, были вынуждены перепрыгивать через траншею для подхода к остановке. Александр Алексеевич и Александр Анатольевич, пройдите по улице Ленина пешком и проверьте лично, как организован ремонт с точки зрения безопасности», — написал глава города.
Демкин сообщил, что сейчас траншея огорожена по всем правилам. Она обнесена высоким металлическим забором, а для прохода к остановке была выделена специальная зона.
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Мэр Перми Алексей Демкин остался недоволен работой глав Дзержинского и Ленинского районов города. В этих районах во время ремонта улицы раскопка на тротуаре не была огорожена надлежащим способом, что создавало опасность для пешеходов. «Сегодня поступила информация, что возле остановки «Пермский академический «Театр-театр» раскопка на тротуаре не была огорожена надлежащим способом. Люди, не понимая, как им обходить этот участок, были вынуждены перепрыгивать через траншею для подхода к остановке. Александр Алексеевич и Александр Анатольевич, пройдите по улице Ленина пешком и проверьте лично, как организован ремонт с точки зрения безопасности», — написал глава города. Демкин сообщил, что сейчас траншея огорожена по всем правилам. Она обнесена высоким металлическим забором, а для прохода к остановке была выделена специальная зона.