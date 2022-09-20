Жителей Челябинска позвали на незаконную акцию

21 сентября 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Челябинцам напомнили про административную и уголовную ответственность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Челябинске активисты призывают жителей 21 сентября принять участие в несогласованном митинге против объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом сообщают представители движения «Весна» в своем telegram-канале. «Данное мероприятие не было согласовано в администрации города. Поэтому оно является незаконным, как и участие в нем», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Проведение массовых мероприятий, в том числе собраний, митингов, пикетирований, допускается только по согласованию с органами местного самоуправления. За несоблюдение этих требований закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса со стороны Киева. Президент Владимир Путин объявил 21 сентября о проведении частичной мобилизации 300 тысяч резервистов. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизация не распространяется на срочников, которые продолжат служить на территории РФ, а также целый на ряд категорий граждан. В частности, продолжат учиться студенты вузов. О готовности вступить в ряды российской армии заявили два депутата Госдумы от Челябинской области, представляющие «Единую Россию» и ЛДПР. Губернатор Алексей Текслер запретил отпуска областным и муниципальным служащим.

В Челябинске активисты призывают жителей 21 сентября принять участие в несогласованном митинге против объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом сообщают представители движения «Весна» в своем telegram-канале. «Данное мероприятие не было согласовано в администрации города. Поэтому оно является незаконным, как и участие в нем», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Проведение массовых мероприятий, в том числе собраний, митингов, пикетирований, допускается только по согласованию с органами местного самоуправления. За несоблюдение этих требований закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса со стороны Киева. Президент Владимир Путин объявил 21 сентября о проведении частичной мобилизации 300 тысяч резервистов. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизация не распространяется на срочников, которые продолжат служить на территории РФ, а также целый на ряд категорий граждан. В частности, продолжат учиться студенты вузов. О готовности вступить в ряды российской армии заявили два депутата Госдумы от Челябинской области, представляющие «Единую Россию» и ЛДПР. Губернатор Алексей Текслер запретил отпуска областным и муниципальным служащим.