ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС и повредили систему охлаждения

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
На ЗАЭС нарушена система охлаждения, трансформаторы и открытое распределительное устройство Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате этого была повреждена система охлаждения. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать», — отметил он в эфире «Радио России».

Территория объекта находится под контролем российских войск с тех пор, как Запорожская область, где расположен этот важный объект, частично перешла под контроль российской стороны. Сама СВО была начата РФ после усиления обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны Украины.

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Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате этого была повреждена система охлаждения. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать», — отметил он в эфире «Радио России». Территория объекта находится под контролем российских войск с тех пор, как Запорожская область, где расположен этот важный объект, частично перешла под контроль российской стороны. Сама СВО была начата РФ после усиления обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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