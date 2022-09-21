ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС и повредили систему охлаждения

21 сентября 2022 в 21:59 Размер текста - 17 +

На ЗАЭС нарушена система охлаждения, трансформаторы и открытое распределительное устройство Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате этого была повреждена система охлаждения. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать», — отметил он в эфире «Радио России». Территория объекта находится под контролем российских войск с тех пор, как Запорожская область, где расположен этот важный объект, частично перешла под контроль российской стороны. Сама СВО была начата РФ после усиления обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны Украины.

Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, в результате этого была повреждена система охлаждения. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать», — отметил он в эфире «Радио России». Территория объекта находится под контролем российских войск с тех пор, как Запорожская область, где расположен этот важный объект, частично перешла под контроль российской стороны. Сама СВО была начата РФ после усиления обстрелов мирных жителей Донбасса со стороны Украины.