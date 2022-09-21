Известный писатель расскажет о геополитике молодежи ХМАО

Писатель Сергей Переслегин проведет лекцию по геополитике для молодежи ХМАО

Писатель проведет лекцию онлайн Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Писатель и директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления Сергей Переслегин проведет открытую лекцию для молодежи ХМАО на тему геополитики. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики.

«23 сентября, в прямом эфире в официальной группе региона „ВКонтакте“ будет проходить открытая лекция о геополитической ситуации в стране и мире Сергея Переслегина, директора Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления, писателя и публициста, автора книг о геополитике», — говорится в сообщении.

Лекция состоится в рамках стратегической сессии с молодежью «Смотри за горизонт». Участники площадки — лидеры студенческих, школьных и общественных объединений. «В мире все меняется, мы уже не сможем мыслить, жить и работать, как раньше. Эти вещи сложно спроектировать, и на стратегической сессии мы, в том числе, постараемся разработать инструментарий для этого, или хотя бы продумать его возможные формы. Важен диалог со всеми — учеными, военными, всеми социальными слоями населения», — приводят слова Переслегина в ведомстве.

В стратегической сессии принимают участие молодые люди из семи муниципалитетов — Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, Нефтеюганского района. «Почему нам важно увидеть и услышать запрос молодых людей, их образ будущего? Это будет влиять на структуру государственных программ, бюджета. Важно понимать, какие востребованы общественные пространства, инфраструктура, образовательные программы. Молодые люди должны быть вовлечены в эти процессы на всем цикле — от планирования до реализации», — отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые из ХМАО «на пальцах» расскажут о науке. В Сургутском государственном университете состоится первый этап научно-популярного конкурса Science Slam.