Пермячка купила новостройку и отсудила 140 тысяч рублей за ее ремонт

Купленная новостройка не соответствовала требованиям ГОСТ и СНиП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Перми купила новостройку и отсудила у застройщика деньги на ремонт жилья. Женщина после покупки квартиры обратила внимание, что она находится в плохом состоянии и не соответствует элементарным требованиям. Пермячке удалось отсудить более 140 тысяч рублей, сообщается в решении Ленинского районного суда.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик „СИТИ Проект“ в пользу Анисимовой Т. С. стоимость расходов на устранение недостатков квартиры в размере 139 042,52 рублей», — говорится в решении. Также пермячке присудили 10 тыс. рублей неустойки и 2 тыс. рублей компенсации морального вреда. Помимо этого застройщик заплатит штраф размером 7,5 тыс. рублей.

Истец купила квартиру в новом многоэтажном доме застройщика «Сити Проект». После покупки пермячка обнаружила, что качество жилья не соответствует техническому регламенту требованиям ГОСТ и СНиП. Женщина обратилась к ответчику с требованием оплатить ремонт или предоставить его бесплатно, на что получила отказ. Тогда жительница Перми обратилась к правозащитной организации «Пермский региональный центр защиты прав потребителей», которая и подала в суд на компанию. Изначально исковые требования составляли более 200 тыс. рублей.