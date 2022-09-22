22 сентября 2022

Свердловский единоросс, призванный в армию, раскрыл свою мотивацию

Свердловского единоросса Бестфатера, призванного в армию, увезли на сборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Бестфатер имеет солидный армейский опыт Фото:

Замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, который накануне получил повестку в рамках частичной мобилизации, заявил, что для него это возможность проявить себя. Видео с его обращением у Чкаловского военкомата распространил региональный департамент информполитики.

«Понятно, что это важно — если нашим ребятам, которые уже полгода на спецоперации, необходима помощь в виде нас, резервистов. Будем помогать. Наша главная задача — как можно быстрее вспомнить, чему [нас] учили, и перенять боевой опыт, чтобы быть максимально полезными [на фронте]. Времена сейчас непростые, и предоставляется замечательная возможность для всех проявить себя», — сказал Бестфатер.

О том, что его призывают, URA.RU рассказывало накануне. В середине 2000-х годов Бестфатер окончил екатеринбургское высшее командное училище, а до 2009 года проходил службу на офицерских должностях.

21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.

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Замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, который накануне получил повестку в рамках частичной мобилизации, заявил, что для него это возможность проявить себя. Видео с его обращением у Чкаловского военкомата распространил региональный департамент информполитики. «Понятно, что это важно — если нашим ребятам, которые уже полгода на спецоперации, необходима помощь в виде нас, резервистов. Будем помогать. Наша главная задача — как можно быстрее вспомнить, чему [нас] учили, и перенять боевой опыт, чтобы быть максимально полезными [на фронте]. Времена сейчас непростые, и предоставляется замечательная возможность для всех проявить себя», — сказал Бестфатер. О том, что его призывают, URA.RU рассказывало накануне. В середине 2000-х годов Бестфатер окончил екатеринбургское высшее командное училище, а до 2009 года проходил службу на офицерских должностях. 21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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