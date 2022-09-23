23 сентября 2022

В Екатеринбурге началась незаконная акция против частичной мобилизации. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-встреча с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Москва, полицейский, митинг, полиция, овд
В полиции предупредили о готовности реагировать в рамках закона Фото:
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В Екатеринбурге на улице Вайнера вблизи торгового центра «Пассаж» 24 сентября началась незаконная акция против частичной мобилизации, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Организатором акции является общественное движение «Весна». В полиции предупредили о готовности реагировать в рамках закона.

«Несанкционированная акция против частичной мобилизации стартовала в Екатеринбурге. Люди собрались у торгового центра „Пассаж“ на улице Вайнера», — пояснил журналист. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил URA.RU, что полиция будет реагировать «в порядке, установленным российским законодательством».

По словам корреспондента, сегодня на улицу вышло значительно меньше людей, чем на акции в поддержку вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, которая проводилась днем ранее, 23 сентября, у Дворца молодежи. Хедлайнером мероприятия был музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области готовят незаконные акции. Они направленны против частичной мобилизации.

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В Екатеринбурге на улице Вайнера вблизи торгового центра «Пассаж» 24 сентября началась незаконная акция против частичной мобилизации, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Организатором акции является общественное движение «Весна». В полиции предупредили о готовности реагировать в рамках закона. «Несанкционированная акция против частичной мобилизации стартовала в Екатеринбурге. Люди собрались у торгового центра „Пассаж“ на улице Вайнера», — пояснил журналист. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил URA.RU, что полиция будет реагировать «в порядке, установленным российским законодательством». По словам корреспондента, сегодня на улицу вышло значительно меньше людей, чем на акции в поддержку вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, которая проводилась днем ранее, 23 сентября, у Дворца молодежи. Хедлайнером мероприятия был музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области готовят незаконные акции. Они направленны против частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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