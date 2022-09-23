23 сентября 2022

Незаконный митинг против частичной мобилизации в Челябинске не состоялся

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подземный магазин у памятника Курчатову. Стройка. Челябинск, памятник курчатову, город челябинск
К памятнику Курчатова никто не пришел Фото:

Незаконная акция протеста против объявленной в РФ частичной мобилизации, которая была анонсирована движением «Весна» в Челябинске в субботу, не состоялась. На место сбора к памятнику Курчатова никто не пришел, передает корреспондент URA.RU.

«У памятника Курчатову дежурила полиция. Никаких акций протеста там не замечено, лозунги никто не кричал», — сообщил корреспондент URA.RU.

В мэрии Челябинска заявили, что мероприятие не было согласовано в администрации города. Оно было бы незаконным, как и участие в нем.

Накануне в челябинском парке Гагарина прошел митинг-концерт в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России «Своих не бросаем». По данным организаторов, его посетило свыше 11,5 тысяч человек.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Незаконная акция протеста против объявленной в РФ частичной мобилизации, которая была анонсирована движением «Весна» в Челябинске в субботу, не состоялась. На место сбора к памятнику Курчатова никто не пришел, передает корреспондент URA.RU. «У памятника Курчатову дежурила полиция. Никаких акций протеста там не замечено, лозунги никто не кричал», — сообщил корреспондент URA.RU. В мэрии Челябинска заявили, что мероприятие не было согласовано в администрации города. Оно было бы незаконным, как и участие в нем. Накануне в челябинском парке Гагарина прошел митинг-концерт в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России «Своих не бросаем». По данным организаторов, его посетило свыше 11,5 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...