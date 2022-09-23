Незаконный митинг против частичной мобилизации в Челябинске не состоялся

24 сентября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

К памятнику Курчатова никто не пришел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Незаконная акция протеста против объявленной в РФ частичной мобилизации, которая была анонсирована движением «Весна» в Челябинске в субботу, не состоялась. На место сбора к памятнику Курчатова никто не пришел, передает корреспондент URA.RU. «У памятника Курчатову дежурила полиция. Никаких акций протеста там не замечено, лозунги никто не кричал», — сообщил корреспондент URA.RU. В мэрии Челябинска заявили, что мероприятие не было согласовано в администрации города. Оно было бы незаконным, как и участие в нем. Накануне в челябинском парке Гагарина прошел митинг-концерт в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России «Своих не бросаем». По данным организаторов, его посетило свыше 11,5 тысяч человек.

Незаконная акция протеста против объявленной в РФ частичной мобилизации, которая была анонсирована движением «Весна» в Челябинске в субботу, не состоялась. На место сбора к памятнику Курчатова никто не пришел, передает корреспондент URA.RU. «У памятника Курчатову дежурила полиция. Никаких акций протеста там не замечено, лозунги никто не кричал», — сообщил корреспондент URA.RU. В мэрии Челябинска заявили, что мероприятие не было согласовано в администрации города. Оно было бы незаконным, как и участие в нем. Накануне в челябинском парке Гагарина прошел митинг-концерт в поддержку референдумов по присоединению территорий Донбасса к России «Своих не бросаем». По данным организаторов, его посетило свыше 11,5 тысяч человек.