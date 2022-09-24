В столовой СурГУ обнаружили мясо с червями

25 сентября 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Пострадавшему не вернули деньги за испорченное блюдо (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В столовой Сургутского государственного университета (ХМАО) в мясе по-французски обнаружились черви. Пост с жалобой появился в одном из городских пабликов. «Существо шевелилось, подавало признаки жизни, ползало по тарелке, радовалось своему существованию. После того, как я отнес это кассиру, мне сказали в крайне грубой форме, что я сам подкинул, а об извинениях и возврате средств даже не подумали», — пишет анонимный автор в сообществе «ВКонтакте» «Черный список Сургут». Ранее в Сургуте руководство частной охранной организации «Илир», с которой Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза стоимостью 56 миллионов рублей, начала судебные тяжбы с вузом. Затраты оцениваются в несколько десятков миллионов рублей.

В столовой Сургутского государственного университета (ХМАО) в мясе по-французски обнаружились черви. Пост с жалобой появился в одном из городских пабликов. «Существо шевелилось, подавало признаки жизни, ползало по тарелке, радовалось своему существованию. После того, как я отнес это кассиру, мне сказали в крайне грубой форме, что я сам подкинул, а об извинениях и возврате средств даже не подумали», — пишет анонимный автор в сообществе «ВКонтакте» «Черный список Сургут». Ранее в Сургуте руководство частной охранной организации «Илир», с которой Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза стоимостью 56 миллионов рублей, начала судебные тяжбы с вузом. Затраты оцениваются в несколько десятков миллионов рублей.