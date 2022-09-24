24 сентября 2022
23 сентября 2022

В столовой СурГУ обнаружили мясо с червями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, гречка, еда, столовая, школьное питание
Пострадавшему не вернули деньги за испорченное блюдо (архивное фото) Фото:

В столовой Сургутского государственного университета (ХМАО) в мясе по-французски обнаружились черви. Пост с жалобой появился в одном из городских пабликов.

«Существо шевелилось, подавало признаки жизни, ползало по тарелке, радовалось своему существованию. После того, как я отнес это кассиру, мне сказали в крайне грубой форме, что я сам подкинул, а об извинениях и возврате средств даже не подумали», — пишет анонимный автор в сообществе «ВКонтакте» «Черный список Сургут».

Ранее в Сургуте руководство частной охранной организации «Илир», с которой Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза стоимостью 56 миллионов рублей, начала судебные тяжбы с вузом. Затраты оцениваются в несколько десятков миллионов рублей.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В столовой Сургутского государственного университета (ХМАО) в мясе по-французски обнаружились черви. Пост с жалобой появился в одном из городских пабликов. «Существо шевелилось, подавало признаки жизни, ползало по тарелке, радовалось своему существованию. После того, как я отнес это кассиру, мне сказали в крайне грубой форме, что я сам подкинул, а об извинениях и возврате средств даже не подумали», — пишет анонимный автор в сообществе «ВКонтакте» «Черный список Сургут». Ранее в Сургуте руководство частной охранной организации «Илир», с которой Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза стоимостью 56 миллионов рублей, начала судебные тяжбы с вузом. Затраты оцениваются в несколько десятков миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...